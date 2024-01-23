Borsa günün ilk yarısında yükseldi.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 79,33 puan artışla 8.089,47 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 42,6 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 2,02 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.



Analistler, küresel piyasalarda ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanmasıyla başlayan pozitif seyrin yurt içi piyasalara da taşındığını belirtti.



Merkez bankalarının mart ayında faiz indirimine başlayacağına dair beklentilerin güç kaybetmeye devam ettiğini dile getiren analistler, ekonomilerin resesyona girmeden bu dönemi atlatabileceği yönündeki umutların ise risk iştahını desteklediğini bildirdi.



Analistler, günün geri kalanında ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç, 8.060 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



