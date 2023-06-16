Borsa günün ilk yarısında yükseldi.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,30 puan artarak 5.515,78'e çıktı. Toplam işlem hacmi 32,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,04 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,50 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.



ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günkü toplantısında, politika faizinde değişikliğe gitmezken, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün para politikası kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası da (BoJ) politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.



Analistler, Fed'in politika faizini sabit tutması ve sıkılaşma politikasının sonuna yaklaştığına dair beklentilerin artmasına karşın bu yıl içinde 2 faiz artırımı daha olabileceği sinyali vermesinin ardından piyasalarda oynaklığın arttığını söyledi.



Öğleden sonra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 puanın direnç, 5.400 ve 5.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



Bugün ayrıca, piyasaların kapanmasının ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye kredi notu değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor.

