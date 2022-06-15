Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,95 puan değer kazanarak 2.512,86'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 12 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,02 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,03 ile inşaat, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.



Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesinde küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.



Para piyasalarında 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlansa da Fed'in izleyebileceği farklı seçeneklerin de bulunduğunu, bunun da piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün düzenleyeceği olağanüstü toplantının da piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.560 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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