Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,50 puan değer kazanarak 2.049,84'e çıktı. Toplam işlem hacmi 18,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,54 ve holding endeksi yüzde 2,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,21 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile madencilik oldu.



RUSYA-UKRAYNA GELİŞMELERİ İZLENİYOR

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşının küresel pay piyasalarında başlıca risk faktörü olmaya devam ettiğini ancak iki ülke arasında diplomasinin artabileceğine ilişkin haber akışının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.



Bugün ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini vurgulayan uzmanlar, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının seyrinin de yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini ifade etti.



Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

VİDEO: SAVAŞTAN KAÇIŞ SÜRÜYOR

