Borsa günün ilk yarısında yükseldi.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,05 puan değer kazanarak 5.043,62'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 31,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,28 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,59 ile iletişim oldu.



Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını bir müddet daha yükselteceği ve yüksek faiz ortamının uzun süre devam edeceği beklentileri ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.



Verilere duyarlılığın artması ile oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini aktaran analistler, yurt içinde ise alınan tedbirlerin piyasalara yansıması ve Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının izlenmeye devam edileceğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 puanın destek, 5.200 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

