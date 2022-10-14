Borsa günün ilk yarısında yükseldi.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,10 puan değer kazanarak 3.614,53'e çıktı. Toplam işlem hacmi 28,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,17, holding endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.



Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,84 ile gıda, içecek oldu.



Analistler, yatırımcıların odağının enflasyon ve resesyon endişelerinden bilanço sezonuna çevrildiğini, yüksek karlılık beklentilerinin yanı sıra tahvil piyasasındaki görece rahatlamanın da etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.



Bugün ABD'de JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo gibi önde gelen şirketlerin finansal sonuçlarının açıklanacağını aktaran analistler, hisse ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini ifade etti.



Analistler, öğleden sonra veri gündeminde ABD'de açıklanacak perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.500 puanın destek, 3.690 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.