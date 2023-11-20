Borsa günün ilk yarısında yükseldi.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,35 puan artışla 7.948,71 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 41,4 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,60 ile finansal kiralama faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,48 ile sigorta oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin yeni haftada da varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.



Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını koruduklarına da dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.



Öğleden sonra ABD'de öncü göstergeler endeksi verisinin takip edileceğini aktaran analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.180 seviyelerinin direnç, 7.730 ve 7.590 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

