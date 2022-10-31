Borsa günün ilk yarısında yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,74 puan değer kazandı.



Cuma günü 3.878,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,88 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 3.902,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.880,87, en yüksek ise 3.939,42 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01, teknoloji endeksi yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 1,30 ve sanayi endeksi yüzde 1,84 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Akbank, Yapı Kredi ve Tüpraş oldu.



FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesi küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.



Fed'in bu hafta politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda Banka'nın çarşamba günkü toplantısında yapacağı yönlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.



Enflasyon ve resesyon endişelerinin yanı sıra artan jeopolitik risklerle yatırımcı fiyatlamalarının zorlaştığına işaret eden analistler, tahvil ve emtia piyasalarındaki hareketliliğin gündemin odağında bulunduğunu kaydetti.



Analistler, yurt içinde devam eden bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliklerin de sürebileceğini belirterek, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile ABD'de bölgesel imalat sanayi göstergelerinin öne çıktığını, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.850 seviyesinin destek, 3.950 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.