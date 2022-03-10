Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 artışla 2.046,96 puana yükseldi.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,26 puan değer kazanarak 2.046,96'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,05 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.



RUSYA-UKRAYNA GELİŞMELERİ İZLENİYOR

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından küresel çapta riskli varlıklarda gözlenen sert kayıpların, emtia fiyatlarındaki düşüş ve iki ülke arasındaki diplomasiye yönelik umutlarla toparlanma çabası içine girdiğini söyledi.



PİYASALAR AMB KARARINI İZLEYECEK



Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde işsizlik oranı ile haftalık para ve banka istatistikleri, ABD'de ise Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıktığını bildirdi.



ECB'nin bugünkü toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, enflasyonist baskıların arttığı bir ortamda daha önce yıl içinde 2 kez faiz artırımı yapacağına ilişkin oluşan tahminlerin yapılacak yönlendirmelerle ne yöne evrileceği takip edilecek.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



VİDEO: RUS BİRLİKLERİ İLERLEYİŞLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

