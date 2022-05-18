Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,33 puan değer kazanarak 2.401,16'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 12,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 0,70 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,10 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile ticaret oldu.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada, enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edeceklerini belirterek, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmeliyiz. Eğer bunu göremezsek o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek" dedi.



Analistler, küresel piyasalarda, yüksek enflasyonist ortamda merkez bankalarının agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomileri resesyona sürükleyeceği endişeleri ile karışık seyrin devam ettiğini söyledi.



Bugün G7 Maliye Bakanları Zirvesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarına ilişkin haber akışının piyasaların odağında yer aldığını aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını bildirdi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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