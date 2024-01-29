Borsa günün ilk yarısında yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 151,1 puan arttı. Cuma günü 8.346,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi haftaya 53,77 puan ve yüzde 0,64 artışla 8.400,05 puandan başladı.



Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.399,35 puanı, en yüksek 8.502,45 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,6, hizmetler endeksi yüzde 2,33, teknoloji endeksi yüzde 3,42, sanayi endeksi yüzde 1,62 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken, 17'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Aselsan, Pegasus Hava Taşımacılığı ve Ereğli Demir Çelik oldu.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.700 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

