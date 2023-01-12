Borsa günün ilk yarısında yükseldi.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,57 puan değer kazanarak 4.787,45'e çıktı. Toplam işlem hacmi 47,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,51 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,79 ile iletişim oldu.



Analistler, ABD'de öğleden sonra açıklanacak enflasyon verileri öncesi küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, veri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aksiyonlarına ilişkin beklentilerin şekillenmesi ile oynaklığın artabileceğini söyledi.



ABD'de kasımda yüzde 7,1 düzeyinde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın aralıkta yüzde 6,5'e yavaşlaması bekleniyor.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin orta vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda bulunduğunu kaydederek, 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.