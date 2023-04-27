Borsa günün ilk yarısında yükseldi



Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,80 puan değer kazanarak 4.816,31'e çıktı. Toplam işlem hacmi 19,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 1,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.



Analistler, küresel piyasalarda, ABD bankacılık sektörüne ilişkin risklerin artmasıyla yoğunlaşan bilanço sezonunda beklentileri aşan şirket karlılıklarının piyasalara etkilerinin törpülendiğini belirtti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

