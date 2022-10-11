Borsa günün ilk yarısında geriledi.



Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,88 puan değer kaybederek 3.580,15'e indi. Toplam işlem hacmi 25,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,42 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,70 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,81 ile turizm oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, geçen yılın ağustos ayında 1 milyar 75 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 112 milyon dolar açık oluştu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolara yükseldi.



Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin küresel pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.



Bugün, devam eden Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası yıllık toplantısından gelecek haber akışının izleneceğini aktaran analistler, IMF'nin küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini yayımlayacağı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.