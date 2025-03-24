Borsa haftanın ilk gününde pozitif

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,18 değer kazanarak 9.241,66 puana çıktı.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 197,02 puan ve yüzde 2,18 artışla 9.241,66 puana yükseldi.



Toplam işlem hacmi 76,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,56, holding endeksi yüzde 2,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,1 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,43 ile finansal kiralama faktoring oldu.



BIST 100 endeksi, geçen hafta yüzde 15'in üzerinde düşüşle 9 bin puanı test etmişti.



AÇIĞA SATIŞ YASAKLANDI



Piyasalarda yaşanabilecek hareketlilik nedeniyle dün bazı adımlar devreye alındı.



Borsa İstanbul'da bir ay süre ile açığa satış yasaklanırken, pay geri alımını kolaylaştıran kararlar açıklandı



Pay piyasasında emir/işlem oranı (OTR) 24 Mart 2025 ile 25 Nisan 2025 (seans sonuna kadar) arası dönemde 5:1'den 3:1'e düşürüldü.



Emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltildi.



Söz konusu uygulamanın algoritmaların alım-satım işlemlerinin daraltılmasının hedeflendiği belirtildi.

