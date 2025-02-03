Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,04 puan ve yüzde 0,86 azalışla 9.918,35 puana indi.



Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,15 ile orman kağıt basım olurken, en fazla kaybettiren ise banka oldu.



Küresel piyasalarda, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı öne çıkarken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.



Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,77 değer kaybederek 10.004,38 puandan tamamlmıştı.

Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 5,03 ile beklentilerin biraz üzerinde geldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 42,12'ye geriledi.

