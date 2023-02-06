Borsa haftaya düşüşle başladı

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 118,17 puan ve yüzde 2,36 değer kaybederek 4.879,46 puana geriledi.



Bankacılık endeksi yüzde 2,65 ve holding endeksi yüzde 3,03 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 5,30'la sigorta, tek kazandıran yüzde 5,44'le taş, toprak oldu.

EN ÇOK ÇİMENTO ŞİRKETLERİ YÜKSELDİ



Güne yüzde 2'nin üzerinde kayıpla başlayan Borsa İstanbul’da en çok yükselen şirketler arasında çimento şirketleri yer aldı. Halka arzı yeni gerçekleşen Bülbüloğlu Vinç, tavan fiyata yükselerek en çok yükselen şirket oldu. 11:30 itibarıyla, Oyak Çimento yüzde 9,61 oranında yükselişle değerini en çok artıran ikinci şirket sırasında yer aldı.



BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 5,16 değer kazancıyla 4.997,63 puandan tamamladı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 8 ŞİRKETİN HİSSELERİ İŞLEME KAPATILDI



Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Borsa İstanbul AŞ tarafından, bölgede bulunan 8 ortaklığın paylarına ait işlem sıralarının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.



Analistler, ﻿ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke merkez bankasının şahin para politikalarının beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişeleri artırdığını söyledi.



Yurt içinde, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yaşanan gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.150 seviyelerinin direnç, 4.800 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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