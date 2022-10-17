Borsa haftaya yükselişle başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,77 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 3.654,74 puana yükseldi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,57 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile bilişim, tek kaybettiren yüzde 0,28 ile spor oldu.



BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 2,07 değer kazanarak 3.626,96 puan ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeksin haftalık bazdaki kazancı ise yüzde 1,66 oldu.



Analistler, enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve resesyon kaygılarıyla küresel piyasalardaki dalgalı seyrin sürdüğünü ifade etti.



Merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ve jeopolitik gerilimlere ilişkin haber akışının yakından izleneceğini aktaran analistler, bu hafta ABD'de yoğunlaşan ve yurt içinde başlayacak şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareketliliği artırabileceğini söyledi.



Analistler, haftanın veri gündeminde ise yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, Euro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon, Çin'de büyümenin öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısına ilişkin 75 baz puanlık faiz artırımı beklentilerinin güçlenip güçlenmeyeceğinin de fiyatlamalar açısından önemli olacağını vurguladı.



Bugünün veri gündeminin nispeten sakin olduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.570 ve 3.500 puanın destek, 3.700 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.