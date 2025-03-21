Borsa iki kez devre kesti: Satış baskısı sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası piyasalarda oluşan satış baskısı sürüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüş bugün yüzde 7'yi aşarken, devre kesici uygulaması iki kez çalıştı.



İşlemlerin yeniden başlamasının ardından BIST 100'de değer kaybı yüzde 8'e yaklaştı. Endeks, 9 bin 38 puan ile Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Endeksteki kayıplar bu hafta yüzde 15'i aştı.

Banka hisseleri bugün yaklaşık yüzde 10 geriledi. Bu hafta BIST banka endeksindeki kayıplar yüzde 25'in üzerine çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 582,15 puan ve yüzde 5,93 azalışla 9.228,79 puandan işlem gördü. Holding endeksi yüzde 5,53 değer kaybetti.



Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en çok gerileyen yüzde 9,45 ile iletişim oldu.

PİYASADAKİ HAREKETLİLİĞE KARŞI ÖNLEM



Merkez Bankası, piyasadaki hareketliliğin ardından bazı önlemleri devreye aldı.



TCMB, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı, değişik vadelerde TL depo alım ihaleleri düzenledi.



Takvim dışı toplanan TCMB, ani hareketlerin enflasyon üzerindeki etkisini azaltmak için gecelik borç verme faiz oranını 2 puan artırarak yüzde 46’ya yükseltti.



Ayrıca bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildi.



Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) ise şirketlerin pay geri alımlarında esneklik sağlayan kararlarını devreye aldı.