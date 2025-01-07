Borsa ilk yarıda geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 47,13 puan ve yüzde 0,47 azalışla 10.038,37 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 39,4 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,02 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,16 ile iletişim oldu.



Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralması beklenen Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler varlığını korurken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesinde karışık bir seyir izleniyor.



Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.