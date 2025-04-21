Borsa ilk yarıda yatay seyretti

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,83 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9 bin 314,41 puana geriledi.



Toplam işlem hacmi 39,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.



Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 2,14 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,46 ile elektrik oldu.



ABD'nin korumacı ticaret politikası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bugün başlayacak ve hafta boyunca sürecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına çevrildi.



Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9 bin 250 ve 9 bin 150 seviyelerinin destek, 9 bin 400 ve 9 bin 500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.