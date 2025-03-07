Borsa ilk yarıda yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,15 puan ve yüzde 0,34 artışla 10.494,23 puana yükseldi.



Toplam işlem hacmi 69,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,81 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,04 ile spor oldu.



Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerin belirsizlikleri artırması ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.



Analistler, öğleden sonra yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

