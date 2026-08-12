Borsa İstanbul bankalarla coştu

Borsa İstanbul aylar önce ulaştığı seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Bankacılık hisselerine gelen alımlarla atılım yapan BİST 100 endeksi 14 bin puanı zorlamaya başladı.

11 Mayıs 2026'daki tarihi zirvesi olan 15 bin 204 puana yüzde 10 uzakta olan BİST şu sıralar yüzde 1'in üzerinde primle 13 bin 850 puanda işlem görüyor.

SAVAŞ ZAMANI REKOR KIRDI

Borsa İstanbul, ABD-İran arasında savaş devam ederken tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştı. Savaş 28 Şubat 2026 tarihinde başladı ve henüz barış anlaşması imzalanmadı.