Borsa İstanbul coştu, prim yüzde 3'ü aştı

Uzun zamandır yükseliş hareketi gösteremeyen Borsa İstanbul ateşkesle tırmanış gerçekleştiriyor.



ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında başlayan ateşkesin devam edeceğini açıkladı.



Açıklamanın etkisiyle birlikte Borsa İstanbul primini artırdı.



Yaklaşık bir yıldır dalgalı ve düşüş trendi içinde seyreden ve yatırımcılarına kazanç getirmeyen BİST şu sıralar yüzde 3.26 oranında yükselişle 9438 puandan işlem görüyor.



Bankacılık endeksi yükselişi destekleyen ana unsur olarak öne çıkıyor.



BİST böylece 12 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.



TAHVİL FAİZİ DE DÜŞÜŞTE



Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 32.88'e geriledi ve 22 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Faiz oranı dün yüzde 33.53 seviyesindeydi.