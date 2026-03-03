Borsa İstanbul destekleri birer birer kırıyor

Borsa İstanbul güne yüzde 0,38 oranında düşüşle 13 bin 296 puandan başladı. ABD ve İsrail'in İran saldırıları Körfez ülkelerini ateş çemberine aldı.

Açılışta düne göre azalan satışlar olsa da BİST endeksi 13 bin puanda tutunmakta zorlanıyor. Özellikle banka hisselerine gelen satışlar BİST'i olumsuz etkiliyor.

Enflasyonun yüksek gelmesi, İran savaşı nedeniyle Mart ayında da enflasyona ilişkin yüksek olması beklentisi, Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecini korumak için faizi sabit bırakacağı ihtimalleri Borsa İstanbul üzerinde olumsuz etki yaratıyor.

BİST şu sıralar yüzde 1,28 oranında düşüşle 13 bin 177 puandan işlem görüyor.