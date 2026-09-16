Borsa İstanbul geriliyor, yukarı adım kuralı getirildi
16.09.2026 10:48
Son Güncelleme: 16.09.2026 10:52
Borsa İstanbul'da satışlar hız kazandı
Borsa İstanbul'daki yüzde 5'e yakın satış baskısı nedeniyle yukarı adım kuralına geçildi.
Borsa İstanbul'a açılış sonrasında gelen satışların etkisi nedeniyle düşüşü hafifletmek için yeni tedbir açıklandı.
Genele yayılan düşüşle yüzde 5'e yakın gerileme ortaya çıktı. BİST satışları dizginlemek adına açığa satış işlemlerinde gün sonuna kadar yukarı adım kuralı nı uygulayacak.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Saat 10:26:55 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen değişimin, eşik değeri (-%2) aşması sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." denildi.