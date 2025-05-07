Borsa İstanbul hafif primli

Borsa İstanbul ılımlı yükseliş seyrini sürdürüyor. Uzun süredir düşüş trendinde olan ve yatırımcılarını bekleten BİST güne yüzde 0.02 oranında yükselişle 9136 puandan açıldı.



Açılışın ardından gelen hafif alımların etkisiyle BİST şu sıralar yüzde 0.31 oranında yükselişle 9164 puandan işlem görüyor.



Dolar 38.5850 lira, euro 43.6750 liradan işlem görüyor.

