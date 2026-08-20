Borsa İstanbul satıcılı seyre yöneldi

Borsa İstanbul 'un yükselişi durdu. Kar satışları hızlı gerçekleşiyor.

Borsa İstanbul şu sıralar yüzde 1'in üzerinde kayıpla 14 bin 312 puan seviyelerinde işlem görüyor.

Banka endeksine gelen satışlar düşüşe öncülük ediyor.

TARİHİ ZİRVESİNDEN

11 Mayıs 2026 tarihinde, ABD-İran savaşı devam ederken tarihi yüksek seviye olan 15 bin 204 puana yükselen BİST şu sıralar tarihi zirvesinden yüzde 6,2 oranında uzakta işlem görüyor.