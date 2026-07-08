Borsa İstanbul için önemli uyarı, statüsünü kaybedebilir

Finansal varlık endeksleme şirketi S&P DJI, Türkiye hisse piyasasındaki bazı sorunların giderilmemesi halinde ulusal piyasa notunu düşürebileceği uyarısında bulundu.

Gece saatlerinde yapılan açıklamada, "S&P DJI hisse senedi sahipliğinde şeffaflık dahil olmak üzere piyasa erişimine ilişkin sorunları, yapısal sorunları ve düzenleyici kurumların attıkları adımları takip etmektedir" denildi.

Açıklamada, ⁠piyasada varolan durumun daha da bozulması halinde Türk varlıkları için özel bir rejim yaratılabileceği ancak sorunların bir yıl içinde giderilmemesi halinde bir sonraki gözden geçirmede Türkiye'nin şu anda "gelişmekte olan" piyasa statüsünü "sınır" piyasaya düşürebileceği ifade edildi.

Diğer bir endeks yapıcı şirket MSCI ⁠da benzer bir uyarıyı geçen ay sonunda yapmıştı.

MSCI uluslararası yatırımcıların Borsa İstanbul 'da koordineli işlemlerle fiili dolaşım oranlarının yapay bir şekilde artırılmasından şikayetçi olduğunu, Kasım'a kadar yeni adımlar atılmazsa Türkiye piyasası hakkında istişarelere başlayabileceğini ifade etmişti.

S&P DJI, Türkiye'nin yanı sıra şeffaflık eksikleri nedeniyle Endonezya piyasasının da notunu düşürebileceğini belirtti.

S&P ⁠DJI, ⁠piyasaları gelişmiş, gelişmekte olan ve sınır piyasalar olarak sınıflandırırken, bu sınıflandırmayı yaparken azınlık hissedarların korunup korunmadığına, ülkeye para getirme ve çıkarmayı zorlaştıran düzenlemeler, menkul kıymetlerde işlem gerçekleştirilmesini zorlaştıracak likidite kısıtlamaları ve diğer unsurlara bakıyor.