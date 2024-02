Borsa İstanbul, ocakta öne çıkan borsaları solladı

BIST 100 GETİRİDE ZİRVEDE



Önemli merkez bankaların, yaklaşık 2 yıldır enflasyonla mücadele kapsamında yürüttüğü şahin para politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentiler kuvvetlenirken, bankaların faiz indirim döngüsüne ne zaman gireceğine ilişkin belirsizlikler varlığını koruyor



BIST 100 endeksi, aylık performans açısından bakıldığında, Ocak 2024'te dünya çapında öne çıkan borsalar arasında zirvede yer aldı.



Yılın ilk ayında New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,02, Dow Jones endeksi yüzde 1,22 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,59 artış kaydederken, Asya tarafında Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıktı.



Bu dönemde, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 8,43 yükselirken, Çin'de açıklanan verilerin ülkede ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğine işaret etmesiyle Şanghay bileşik endeksi yüzde 6,27 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 9,16 geriledi.



Avrupa borsalarında ise İngiltere'de FTSE 100 endeksi aylık bazda yüzde 1,33 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,91 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,51 yükseldi.



YABANCI İLGİSİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR



Yeni yıla "Yatırımcı Günü" toplantılarıyla başlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL varlıkları desteklemek için adımlar atmayı da sürdürürken, yabancı yatırım kuruluşlarından da Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmeler gelmeye devam etti.



11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştiren toplantıda, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya geldi.



Toplantının ardından, J.P. Morgan, uluslararası yatırımcıların, TCMB'nin New York'ta düzenlediği ilk Yatırımcı Gününe yoğun ilgi gösterdiklerini bildirdi.



J.P. Morgan Küresel Makro Araştırma Başkanı Luis Oganes adına yapılan açıklamada, "J.P. Morgan, bu hafta New York'ta düzenlenen ve sabit getirili ve hisse senedi yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilk Yatırımcı Günü'ne ev sahipliği yapmaktan onur duydu." ifadesi kullanıldı.



Geçen yılın sonlarına doğru yoğunlaşan, yabancı yatırım kuruluşlarının TL varlıklar için olumlu değerlendirme raporları, 2024'ün ilk ayında da devam etti.



ABD'li yatırım bankası J.P. Morgan'ın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) Borç Sermaye Piyasaları Başkanı Stefan Weiler, ekonomi politikalarındaki değişiklikler sonrası uluslararası yatırımcıların Türkiye ile yeniden ilgilendiğini belirterek, bu yıl tüm tahvil ihraçlarında rekor görülebileceğini ve not artırımı için de güçlü bir potansiyel olduğunu bildirdi.



Ayrıca, Norveç'in 1,5 trilyon dolardan fazla değere sahip devlet varlık fonu, 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'deki bazı şirketlerin hisse senetlerine 1 milyar 306 milyon 58 bin dolarlık yatırım yaptı.



Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı yaklaşık 121,7 milyon dolarla Tüpraş alırken, Fonun, Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı yüzde 4,18 ile Mavi Giyim'de bulunuyor.



Öte yandan, geçen yıl mayısta 700 baz puanda bulunan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), ocakta 280-330 bandında dalgalı bir seyir izledi.



Ayrıca, TCMB tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, yıl başından 26 Ocak haftasına kadar toplamda 65,9 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi.