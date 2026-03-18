Borsa İstanbul primli açıldı

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle bir süre gerileyen Borsa İstanbul, yeniden güç kazanma gayreti içine girdi.

Savaşın stabilleşmeye başlaması, petrol fiyatlarına yönelik hamlelerin yapılması piyasaların umutlarını az da olsa yeşertti.

BİST güne yüzde 0,32 oranında primle 13 bin 260 puandan başladı. Banka ve sanayi hisselerinde hafif yükselişler görülüyor.