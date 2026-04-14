Borsa İstanbul rekora koşuyor

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı. BİST güne yüzde 0,79 oranında primle 14 bin 170 puandan başlangıç yaptı.

ABD ve İran arasındaki kırılgan ateşkesin devamı ve barış görüşmelerinin süreceğine dair beklentiler ve açıklamalar başta Asya piyasaları olmak üzere küresel piyasalara yükseliş getirdi.

Borsa İstanbul ise savaş döneminde bir miktar gerilemiş olsa da güven ortamını yeniden tesis etti ve rekor seviyelere yaklaştı.

BİST 18 Şubat 2026 tarihinde 14 bin 532 puanla tarihi rekor kırmıştı. Tarihi yüksek seviyeye erişmesi için yüzde 2 civarında yükselişin daha gerçekleşmesi bekleniyor.