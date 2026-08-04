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Borsa İstanbul yüzde 1 yükseldi

04.08.2026 11:39

Borsa İstanbul yüzde 1 yükseldi
Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul uzun süre sonra yükseliş gördü.

NTV - Haber Merkezi
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Uzun süredir durgun ve düşüşte olan Borsa İstanbul, alımların etkisiyle yüzde 1 civarında prim yaptı.

Borsa İstanbul uzun soluklu düşüşünü sonlandırmak istiyor. Satıcılı ve dar banttan bir süredir kurtulamayan Borsa İstanbul bugün yüzde 1 civarında prim yaptı.

 

BİST şu sıralar yüzde 1 civarında yükselişle 13 bin 534 puandan işlem görüyor.

 

Bazı endekslere gelen alımlar BİST için tetikleyici oldu ve yükseliş getirdi.