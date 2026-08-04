Borsa İstanbul yüzde 1 yükseldi

Borsa İstanbul uzun soluklu düşüşünü sonlandırmak istiyor. Satıcılı ve dar banttan bir süredir kurtulamayan Borsa İstanbul bugün yüzde 1 civarında prim yaptı.

BİST şu sıralar yüzde 1 civarında yükselişle 13 bin 534 puandan işlem görüyor.

Bazı endekslere gelen alımlar BİST için tetikleyici oldu ve yükseliş getirdi.