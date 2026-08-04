Borsa İstanbul yüzde 1 yükseldi
04.08.2026 11:39
Anadolu Ajansı
Borsa İstanbul uzun süre sonra yükseliş gördü.
Uzun süredir durgun ve düşüşte olan Borsa İstanbul, alımların etkisiyle yüzde 1 civarında prim yaptı.
Borsa İstanbul uzun soluklu düşüşünü sonlandırmak istiyor. Satıcılı ve dar banttan bir süredir kurtulamayan Borsa İstanbul bugün yüzde 1 civarında prim yaptı.
BİST şu sıralar yüzde 1 civarında yükselişle 13 bin 534 puandan işlem görüyor.
Bazı endekslere gelen alımlar BİST için tetikleyici oldu ve yükseliş getirdi.