Borsa İstanbul'da barış coşkusu

12.06.2026 09:59

Borsa İstanbul'da barış coşkusu
Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul barış umutlarıyla yükseliyor.

NTV - Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la barış mutabakatına vardıklarını açıklamasıyla birlikte Borsa İstanbul yükselişle açıldı.

Borsa İstanbul 14 bin puan sınırından açılış gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile barış yapılacağını açıklamasıyla birlikte küresel piyasalarda da alım hareketleri görülmüştü.

 

Borsa İstanbul da bu akıma ayak uydurarak güne yüzde 1,23 oranında primle 13 bin 912 puandan başladı

 

Banka ve havacılık hisselerine alımlar geldi.