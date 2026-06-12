Borsa İstanbul'da barış coşkusu
12.06.2026 09:59
Anadolu Ajansı
Borsa İstanbul barış umutlarıyla yükseliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la barış mutabakatına vardıklarını açıklamasıyla birlikte Borsa İstanbul yükselişle açıldı.
Borsa İstanbul 14 bin puan sınırından açılış gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile barış yapılacağını açıklamasıyla birlikte küresel piyasalarda da alım hareketleri görülmüştü.
Borsa İstanbul da bu akıma ayak uydurarak güne yüzde 1,23 oranında primle 13 bin 912 puandan başladı
Banka ve havacılık hisselerine alımlar geldi.