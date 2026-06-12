Borsa İstanbul'da barış coşkusu

Borsa İstanbul 14 bin puan sınırından açılış gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile barış yapılacağını açıklamasıyla birlikte küresel piyasalarda da alım hareketleri görülmüştü.

Borsa İstanbul da bu akıma ayak uydurarak güne yüzde 1,23 oranında primle 13 bin 912 puandan başladı

Banka ve havacılık hisselerine alımlar geldi.