Borsa İstanbul'da büyük düşüş

Borsa İstanbul, ABD ve İran arasındaki gerilimden dolayı düşüşe geçti. Geçtiğimiz hafta barış ümitleriyle primlenen BİST, güne yüzde 1,06 oranında düşüşle 13 bin 924 puandan başladı.

Açılışta en çok bankacılık ve sanayi endeksi hisselerinde kayıplar yaşandı.

ABD'nin İran'ı yeniden tehdit etmeye başlaması ve TSİ 17:00'da İran limanlarına gidecek ve ayrılacak gemilere ablukanın başlayacak olması bölgede yeni çatışmaların meydana gelebileceği sinyalini ortaya çıkarıyor.