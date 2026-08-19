Borsa İstanbul'da coşku, prim yüzde 1'i aştı

Borsa İstanbul yüzde 1'i aşkın primle seyrediyor. Bankacılık sektörü hisseleriyle güçlenen Borsa İstanbul, Ağustos ayı enflasyon verisinin düşük kalma ihtimali, yabancı bankaların Eylül ayında Merkez Bankası'nın faiz tarafında gevşemeye gideceğine yönelik beklentisi, tek hisseye yatırım yapıp devasa yükselişler gösteren fonlara yönelik Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılması beklenen düzenleme alımları güçlendirdi.

BİST şu sıralar yüzde 1,10 civarında primle 14 bin 284 puanda işlem görüyor. BİST tarihi yüksek seviyesi olan 11 Mayıs 2026 tarihinde gördüğü 15 bin 204 puandan sadece yüzde 6,5 uzakta işlem görüyor.