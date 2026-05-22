Borsa İstanbul'da düşüş devam ediyor

İç piyasada siyaset arenasında yaşananlar yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe yüzde 1.50 oranında düşüşle 12 bin 966 puandan başladı.

Satıcılı seyirde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi hakkında mutlak butlan kararı verilmesi etkili oldu. 2023 yılında yapılan CHP kurultayı için mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılındaki kurultayın "mutlak butlanla sakatlandığı" görüşüne vararak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verdi.

Borsa İstanbul dün yüzde 6'nın üzerinde düşerek 13 bin 163 puandan kapanmış, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda 3.6 milyar liralık teminat tamamlama çağrısı oluşmuş ve birçok yatırımcının parası erimişti.