Borsa İstanbul'da ikinci kez devre kesici uygulandı

Borsada gün içinde gerçekleşen sert düşüşlerin ardından iki kez devre kesici uygulandı.



Borsa İstanbul'da günlük düşüşün yüzde 5'ye ulaşması sonucu devre kesici çalıştı.



Ancak tekrar işlemlere açılmasının ardından tekrar Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 7'ye ulaştı ve devre kesici yeniden uygulandı.

Borsa İstanbul tarafından yüzde 5'lik düşüşün ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pay Piyasasında saat 16.51.12'de tek fiyat emir toplama, 16.56.12'de eşleştirme yapılacak ve 17.01.12'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir."

Borsalarda işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için ani fiyat dalgalanmalarından korumak amacıyla devre kesici uygulanır.

DEVRE KESİCİ NASIL ÇALIŞIR?

Bir senet fiyatında yüzde 10 yükseliş ya da yüzde 5 düşüş meydana otomatik olarak devre kesici müdahalesi ile emirler iptal ediliyor.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,19 puan değer kaybederek 5.436,29'a indi. Toplam işlem hacmi 71 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 2,22 değer kaybetti.



Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,01 ile turizm oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarında, resesyon endişelerinin gelecek süreçte daha yakından takip edileceği mesajı verilmesinin önce pozitif algılanmasına karşın piyasalarda risk algısının güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.



Tutanakların, her ne kadar "şahin" tutumun korunduğunu gösterse de nihai faiz oranına ilişkin net bir sinyal vermediğine işaret eden analistler, bu durumun Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların önemini artırdığını söyledi.



Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvuruları ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 seviyesinin direnç, 5.420 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.