Borsa İstanbul'da işlemler yeniden başladı

Borsa İstanbul Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatından sert etki gördü.

BIST 100 endeksi güne yüzde 7,6 düşüşle başladı. Açılışın hemen ardından endeks bazlı devre kesici devreye girdi.



10:30'da pay piyasasında işlemler yeniden başladı.



Açılışta BIST ulaştırma endeksi yüzde 9,6'lık düşüş gösterdi.

BIST 30 vadelilerinde seansın ilk bölümünde yüzde 6'ya varan düşüş görüldü.

RUSYA, ASKERİ HAREKAT BAŞLATTI



Analistler, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin izlendiğini belirterek, altın, petrol ve buğday başta olmak üzere emtia fiyatlarında ise yükselişlerin ivme kazandığını ifade etti.



Artan risk algısının oynaklığı beraberinde getirdiğini, yatırımcıların temkinli hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan analistler, gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından da kritik olacağını söyledi.



Analistler, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini, veri gündeminde ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de büyümenin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.850 ve 1.780 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.



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