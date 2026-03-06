Borsa İstanbul'da riskten kaçış var

Borsa İstanbul açılıştaki pozitif seyrini negatife çevirdi. ABD ve İsrail'in saldırılarına yanıt veren İran, Körfez bölgesini ateş çemberine çevirdi.

Borsa İstanbul da gerilimden negatif olarak beslendi ve risk almak istemeyen yatırımcıların satışlarına sahne oldu.

Özellikle hafta sonu piyasalar kapalı olsa da riskten kaçmak isteyen yatırımcılar bugünden satışlarını sürdürüyor.

BİST şu sıralar yüzde 1 civarında düşüşle 12 bin 962 puandan işlem görüyor. Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 2,5, mali endekste düşüş 1,43, ulaştırma endeksinde yüzde 2,4 oranında kayıp var.

Ayrıca 14 bin puandan 13 bin puana ve 13 binden de 12 bin puana gerilemeye başlayan BİST'te teknik satışlar da etkili oluyor.

KİMLER ALIYOR, KİMLER SATIYOR?

Alıcılar arasında İş Yatırım, Garanti Yatırım, Tera Menkul, Pusula Yatırım, Midas Yatırım yer alırken satış tarafında Bank of America, AK Yatırım, İnfo Yatırım, HSBC, Ziraat Yatırım, Yatırım Finansman ve Ünlü Menkul yer alıyor.