Borsa İstanbul'da satışlar derinleşti

Borsa İstanbul için Haziran ayında güçleneceğine dair umutlar varken satışlar yüzde 2'ye yaklaştı. Sanayi ve teknoloji hisselerine gelen satışların etkisiyle endeks düşüşe geçti.

BİST şu sıralar yüzde 1,7 oranında kayıpla 13 bin 734 puanın altına sarktı.

Enflasyonun beklentilerin altında yüzde 1,5'ten düşük geleceğine dair ihtimaller ortaya çıktı. İstanbul Ticaret Odası İstanbul'da mayıs ayında perakende fiyatlarda aylık enflasyon Mayıs'ta yüzde 1,53 olarak açıklamıştı.

ASELSAN ETKİSİ VAR

Aselsan hissesinde satışlar yüzde 6'ya yaklaştı. BİST'te ağırlığı en yüksek hisselerden olan Aselsan'daki düşüş endeksi aşağı çeken ana nedenlerden biri olarak görünüyor.

BANKA HİSSELERİ YÜKSELİYOR

BİST yüzde 2'ye yakın düşerken banka hisselerinin yükselmesi de piyasa profesyonelleri tarafından enflasyona bağlantılı olarak yorumlanıyor.

Akbank yüzde 2, Yapı Kredi yüzde 1,3, İş Bankası yüzde 1 civarında alıcılı seyrediyor.

ENFLASYON BEKLENTİ ALTINDA KALIRSA MERKEZ'DEN FAİZ ATAĞI ERTELENEBİLİR

ABD-İran savaşıyla birlikte Türkiye ekonomisi başarılı sınav vermeyi sürdürürken Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında faiz artırımı olacağı beklentileri de artmıştı. Ancak Mayıs ayı enflasyonunun düşük kalması ihtimali ortaya çıkınca Merkez'in de faiz artırımını rafa kaldırabileceği düşüncesi ortaya çıktı. Faizin sabit kalacağına dair ihtimaller öne çıkarken bu durum da banka hisselerine alım olarak yansıyor.