Borsa İstanbul'da sert düşüş

Borsa İstanbul'da İran savaşının etkileri derinleşmeye başladı. BİST'te satışlar hızlandı.

Borsa İstanbul güne yüzde 1,49 oranında düşüşle 12 bin 602 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,24, mali endeks yüzde 2,05 oranında değer kaybetti.

Açılışın hemen ardından satışlar derinleşti. BİST'te kayıp yüzde 2'yi aştı ve 12 bin 500 puan seviyelerinde işlem görüyor.

SPK ÖNLEMLERİ UZATTI

Piyasalarda daha derin bozulmaların önüne geçmek için Sermaye Piyasası Kurulu, açığa satış yasağı ve kredili işlemlere uygulanan öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması süresini uzattı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları Körfez ülkelerinin tamamına yayıldı ve ateş çemberine döndü.

Piyasalardaki fiyat ve miktar hareketlerinin sert olmaması için Sermaye Piyasası Kurulu geçtiğimiz hafta alınan önlemlerin devamına karar verdi.

Açığa satış işlemleri yasaklandı. Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması da uzatıldı.

Önlemler 13 Mart 2026 seans sonuna kadar devam edecek.