Borsa İstanbul'da Trump düşüşü

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump 'ın açıklamalarıyla yön bulmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde İran 'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'la ilgili sert eleştiriler yönelttikten sonra "Ateşkes bence bitti, onlarla anlaşmak vakit kaybı" dedi.

Bu gelişmenin ardından Borsa İstanbul 'da sert satış hareketleri görünmeye başladı. BİST 100 endeksi yüzde 1,5'ten fazla kayıpla 14 bin 270 puana geriledi. Banka, havacılık ve sanayi hisselerinde sert düşüşler yaşandı.