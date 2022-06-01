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Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirve

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 2.554 puanla başladı. Açılışın ardından devam eden alımlarla birlikte BİST 100'de tüm zamanların zirvesi 2.574 olarak güncellendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.06.2022 - 10:49

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirve

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BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 7,18 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 2.554,28 puana yükseldi.

Açılışın ardından ilk yarım saatte devam eden alımlar BİST 100'deki artışı yüzde 1'in üzerine taşırken tüm zamanların zirvesi 2.574 puana taşındı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83'le iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,44'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,79 değer kazancıyla 2.547,09 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ve küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Euro Bölgesi'nde işsizlik verisi ve ABD'de Bej Kitap raporunun takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, tarihi zirvesi olan 2.562 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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