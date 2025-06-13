Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 5'e yaklaştı

Borsa İstanbul kazanımlarını silmeye başladı. BİST güne yüzde 3.71 oranında düşüşle 9166 puandan başladı. Açılışın hemen ardından satışlar devam etti.

BİST şu sıralar yüzde 4.70 oranında kayıpla 9070 puandan işlem görüyor.



İsrail ve İran arasındaki çatışma ortamı Borsa İstanbul'ın kısa süreli de olsa kazançlarını silmeye başladı.