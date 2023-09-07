Borsa İstanbul'dan art arda rekorlar: 42 milyon yatırımcıdan 43 milyar lira toplandı

2023'TE HALKA ARZLARA KATILAN YATIRIMCI SAYISI YAKLAŞIK 42 MİLYON OLDU



Yıl başından bu yana 32 halka arzın yapıldığına dikkati çeken analistler, bu halka arzların yeni yatırımcıların borsayla tanışmasında büyük rol oynadığını dile getirdi.



Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) verilerine göre, bu sene halka arza katılan yaklaşık 42 milyon yatırımcıdan toplanan tutar 43 milyar liraya yaklaştı.



Geçen yıl da 40 şirket halka arz edilirken, halka arzlara katılan toplam yatırımcı sayısı 8 milyon 713 bin 686 kişi olmuştu.



Bu yıl içerisinde 700 baz puanın üzerine çıkan Türkiye'nin CDS'i de seçim sonrası düşüşe geçerek 369,7 seviyesine kadar geriledi. CDS bu seviye ile 13 Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye inmiş oldu.



KÜRESEL PAY PİYASALARINDA ENFLASYON VE RESESYON İKİLEMİ RİSK İŞTAHINI TÖRPÜLEDİ



Küresel pay piyasalarında, yılın büyük bir bölümünde enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının yanı sıra ülkelerin ekonomik faaliyetlerine dair açıklanan verilerden alınan karışık sinyallerin de risk iştahını törpülediği görüldü.



Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve dünyanın en büyük ürün tedarikçisi konumunda bulunan Çin'in ekonomisine ilişkin artan endişelerle özellikle emtia fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların genel anlamda temkinli davranmasına neden oldu.



Özellikle enerji emtialarındaki arz kesintilerinin varlığını koruması, dünya genelinde enflasyonun diri durmasında etkili oldu.



Enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini son 22 yılın ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da son 15 yılın zirvesine çıkarması, ekonomide resesyon endişelerinin artmasına yol açmıştı.



Söz konusu gelişmelerle, New York borsasında bu sene S&P 500 endeksi yüzde 17, Dow Jones endeksi yüzde 4,5 ve Nasdaq endeksi yüzde 34 değer kazandı. Teknoloji şirketlerinin beklentilerin üzerinde kar elde etmeleri, Nasdaq endeksinin diğer ABD endekslerine kıyasla daha fazla artış kaydetmesinde etkili oldu.



Avrupa borsalarında ise İngiltere'de FTSE 100 endeksi yıllık bazda yüzde 1 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 12,7 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 11 yükseldi.



Asya tarafında da yılbaşından bu yana Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 27,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 14,6 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 7,7 artarken, son zamanlarda ekonomisinde yavaşlama ile gündemde olan Çin’de Shanghai Bileşik endeksi sadece yüzde 2,2 değer kazandı.



Brezilya'da Ibovespa endeksi 2023'te yüzde 6,9 ve Meksika'da Mexbol endeksi yüzde 9,2 artış kaydetti.