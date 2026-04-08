08.04.2026 09:55

Borsa İstanbul'dan güçlü açılış
Anadolu Ajansı

Ateşkes gelişmesiyle birlikte BİST alıcı seyretmeye başladı.

NTV - Haber Merkezi

ABD, İsrail ve İran arasındaki geçici ateşkesin etkisi Asya piyasalarını yükseltirken Türkiye'de de Borsa İstanbul uzun zaman sonra güçlü yükseliş yaptı.

 

BİST güne yüzde 3,34 oranında yükselişle 13 bin 353 puandan başladı.

 

Açılışta neredeyse genele yayılan bir alım dalgası görüldü.

 

BİST 14 BİN 532 PUANDAN DÖNMÜŞTÜ

 

Şubat ayının ortalarında 14 bin 532 puanla tarihi yüksek seviyelerinden düşüşe başlayan BİST, ABD-İran savaşıyla birlikte güç kaybına uğramış ve 12 bin 433 puana kadar gerilemişti. Yılbaşında başlayan yükseliş ivmesi savaş nedeniyle sekteye uğramıştı.

