Borsa rekor tazeledi

Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 3.996,38 puana taşıdı.



BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,80 puan ve yüzde 1,29 değer kazancıyla 3.985,43 puan oldu. Toplam işlem hacmi 40,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,02 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,25 ile elektrik oldu.



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının arttığını söyledi.



Cuma günü The Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, bazı Fed yetkililerinin hem faiz artışlarının hızını yakında yavaşlatma hem de faiz artışlarını gelecek yılın başlarında durdurma niyetinin sinyallerini vermeye başladığı belirtildi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de para politikasında şahin adımların devam etmesi halinde ekonominin zora girebileceğini, Fed'in bu durumu dikkate alması gerektiğini kaydetti.



KASIM AYINDA 75 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Daly'nin açıklamalarının ardından daha önce 75 baz puanda yoğunlaşan Fed'in aralık ayı toplantısına ilişkin faiz artırımı beklentileri 50 baz puana evrildi. Banka'nın kasım toplantısında faizleri 75 baz puan artıracağına yönelik beklentilerin ise korunduğu görüldü.



Analistler, bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, İngiltere başta olmak üzere siyasi gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 puanın direnç, 3.900 ve 3.840 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.