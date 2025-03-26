Borsa toparlanmaya çalışıyor

Borsa İstanbul, art arda açıklanan tedbirlerle toparlanmaya çalışıyor.



Borsa, 21 Mart'ta 8 bin 984 puan ile Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Geçen hafta değer kaybı yüzde 16'yı buldu.



BIST 100 endeksi, pazartesiyi yüzde 3'e yakın yükselişle kapattı. Endeks, dünü yüzde 4,48 değer kazanarak 9 bin 716 puandan tamamladı. Böylece 21 mart'tan bu yana toparlanma yüzde 8'in üzerine çıktı.



Hayata geçirilen tedbirler borsadaki yukarı yönlü hareketi destekledi.



Açığa satışın yasaklanması, algoritmik işlemlerin önüne geçilmesi ve hisse geri alımlarının kolaylaştırıması endekse pozitif yansıdı.



Analistler, piyasalara alımlarını önünü açacak ve ilk reaksiyonu bastıracak adımlar atıldığının mesajının verildiğini belirtti.



Şirketlerin hisse geri alımını kolaylaştıran düzenlemelere bankalar da eklendi.



Yeni uygulama ile bankalara borsada hisse geri alımı konusunda şartlar esnetildi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre alımlar, çekirdek sermayeden düşmeyecek ve geri aldıkları hisseler kredi risk hesaplamasına dahil edilmeyecek.



Kararın ardından bankacılık endeksinde hızlı yükseliş oldu. Bankalardaki hareketlilik endeksin geneline de yansıdı.



Analistler, atılan adımlar ile bankaların elinin rahatlayacağını ve bilançolarında bozulmaların önleneceğini kaydetti.