Borsa yatırımcısı her dört kişiden biri 30 yaşından küçük

Borsa İstanbul'daki yatırımcı artışına gençler öncülük ediyor.



Borsada yatırımcı sayısı her geçen gün yeni rekorlara imza atarken, yatırımcı profili arasında gençlerin payı da artmaya devam ediyor.



Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre borsada 15-29 yaş arası genç hisse senedi yatırımcısı sayısı son 10 yılda 19 puan, son 1 yılda ise yaklaşık 10 puan artarak yüzde 25,65 seviyesine çıktı.



YÜZDE 288 ARTIŞ



Verilere göre Borsa İstanbul’da genç yatırımcı sayısı 2023 Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 288 artışla 1 milyon 599 bin 635 kişiye ulaştı. Genç yatırımcıların toplam portföy değeri de son 1 yıllık süreçte dolar bazında yüzde 161 artarak 2 milyar 815 milyon dolara yükseldi.



Genç yatırımcı sayısı 2021’de 396 bin 309’a, 2022 yılında 412 bin 213’e, 2023 yılında ise 1 milyon 599 bin 635’e çıktı.



Gençlerin borsaya ilgisinin artmasında halka arz furyası önemli bir yere sahip.



"SAĞLIKLI BİR DURUM DEĞİL"



Konuyla ilgili NTV'ye konuşan Ekonomist Nuri Sevgen şunları söyledi:



"Kurumsal yatırımcı değil daha çok bireysel ve halka arzlara gelen yatırımcı geliyor. Bu senetler içinde iyi olanlar, kötü olanlar var. Halka arzdan gelen kaynağın şirketin içine girmeyecek olanlar var. Şu anda yatırımcılar bu furyayı değerlendiriyorlar. İlk arzdan sonra yüzde 100 giden senetler bile oluyor. Bu maalesef sağlıklı bir durum değil."

